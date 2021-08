Vier maanden cel voor man die zomaar Utrechtse vrouwen sloeg

In augustus en december vorig jaar deden in totaal vier jonge vrouwen aangifte van mishandeling. De vrouwen zaten in alle gevallen op de fiets toen zij vanuit het niets werden geslagen. De man zat op een donkere damesfiets en werd herkend nadat beelden van hem werden getoond op de regionale televisie.

De man heeft drie van de vier mishandelingen bekend. De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is dat de man ook het vierde slachtoffer heeft geslagen. „Niet alleen hebben de mishandelingen een grote impact op de vrouwen, met zijn gewelddadig handelen heeft de man er ook voor gezorgd dat gevoelens van onveiligheid in de maatschappij werden aangewakkerd”, oordeelt de rechtbank.

De man uit Driebergen-Rijsenburg is vrijgesproken van een vijfde mishandeling in Utrecht, waarbij een meisje begin juli vorig jaar in haar maag werd gestompt. Die zaak verschilt volgens de rechtbank teveel van de andere vier.

Volgens de man is hij een psychiatrisch patiënt en kan hij niet de volledige verantwoordelijkheid dragen voor zijn daden. Deskundigen hebben geen stoornis kunnen vaststellen en vragen zich af of de man een ziekte simuleert. Hij is inmiddels wel onder behandeling bij een GGZ-instelling in Utrecht.