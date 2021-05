Viroloog wijst topvoetballers die vaccin weigeren op voorbeeldfunctie

Viroloog Ab Osterhaus vindt dat topvoetballer Matthijs de Ligt (inzet) moet nadenken over de voorbeeldfunctie die hij en zijn medespelers in het nationale team hebben. Ⓒ ANP / BSR

AMSTERDAM - Viroloog Ab Osterhaus is verbaasd over het besluit van zes spelers van het Nederlands elftal zich niet te laten vaccineren tegen Covid-19. Onder hen is Matthijs de Ligt die zaterdag tegenover ESPN verklaarde ’baas in eigen lichaam’ te willen blijven.