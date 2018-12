Vrouw (67) in rolstoel ’s nachts achtergelaten op luchthaven

Claude Coltea, de zoon van de vrouw, bracht zijn moeder naar de gate en sprak af met een bemanningslid dat zijn moeder bij aankomst zou worden opgevangen, zo vertelt Coltea aan CBS Chicago. „Alles was oké”, vertelt hij. „We zullen goed voor je moeder zorgen”, werd er gezegd.

Zijn moeder kreeg, nadat haar vlucht werd gecanceld, door de luchtvaartmaatschappij wel een hotelkamer aangeboden voor de nacht. Maar ze werd er niet naartoe gebracht. De vrouw die problemen heeft met communiceren en lopen als gevolg van Parkinson en diabetes, maakt gebruik van een rolstoel en was daarom niet in staat zelf vervoer te regelen, meldt CBS. Nadat de dienst van de persoon die de vrouw onder de hoede had genomen erop zat, wedr ze aan haar lot overgelaten en bleef ze alleen achter op de luchthaven.

Toen de vrouw niet aankwam op haar bestemming, begon haar familie zich zorgen te maken. Ze namen contact op met zowel American Airlines als de luchthaven om haar op te sporen. Pas uren later werd de vrouw door de beveiliging gevonden. Nog steeds in haar rolstoel en in dezelfde kleren die ze de vorige dag droeg.

American Airlines zegt geschrokken te zijn en de zaak te zullen onderzoeken. „We maken ons erg zorgen en hebben een onderzoek ingesteld bij ons team in Chicago en bij het bedrijf dat de rolstoeldiensten aanbiedt.”

De luchtvaartmaatschappij zegt meerdere malen met de familie te hebben gesproken. De reiskosten zijn inmiddels terugbetaald aan de familie. De luchtvaartmaatschappij zegt inderdaad een hotelvoucher te hebben aangeboden. Onderzocht wordt waarom de vrouw niet naar het hotel werd gebracht.

Het feit dat hun moeder ’s nachts aan haar lot werd overgelaten op de luchthaven van Chicago is nog niet het enige dat mis is gegaan bij de reis, zo zegt de familie. Tot overmaat van ramp zou de luchtvaartmaatschappij ook de bagage zijn kwijtgeraakt. De vrouw zou daardoor een deel van de begrafenis hebben moeten missen, omdat ze nog schone kleding moest kopen.