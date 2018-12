Vastgebonden en achtergelaten hond ’maakt het goed’

Wat er nu gaat gebeuren met de hond weet de asielmedewerkster zo gauw niet. Wel stelt ze dat de politie van Tilburg ook met de zaak bezig is. In het algemeen hebben eigenaren twee weken de tijd voordat huisdieren die bij het asiel zijn binnengebracht, te reageren voordat de huisdieren elders terecht kunnen. „Maar ik weet niet of dat nu ook het geval is, omdat dit toch anders is dan wanneer een dier is weggelopen. Het is natuurlijk heel erg wat er is gebeurd, maar misschien zit er ook een heel triest verhaal achter bij de eigenaar.” Meer informatie over de hond en het voorval wil het asiel uit privacy-overwegingen niet geven.

Zondagavond plaatste een inwoner van Tilburg foto’s van de Amerikaanse Stafford op de facebookpagina ’Heel Tilburg in een groep!’ Daarop is te zien dat de hond met een riem aan een paal aan de Ringbaan Oost is vastgebonden.

Bekijk ook: Jongen bindt hond aan paal als weggeefpoging niks oplevert

Een tot nu toe onbekende jongen zou daar verantwoordelijk voor zijn geweest. Volgens Lowie de Boer, die de foto’s uploadde, ging de jongen zondag diverse huizen langs met een smeekbede of iemand zijn huisdier wilde overnemen. Toen hij steeds nul op het rekest kreeg, liet hij de hond achter. Aan het AD laat De Boer, bij wie niet is aangebeld, weten: „Omdat ik een camera heb hangen, denk ik dat hij mijn huis oversloeg. Volgens de buurtbewoners leek hij dakloos en nog behoorlijk jong.”

,Ze kwispelde toen ik aankwam lopen”, zegt De Boer tegen het AD. De hond kreeg wat te eten en wat water van buurtbewoners, ondertussen werd de politie gebeld. „Ze was erg lief en gaf pootjes.” Volgens de vinder heeft de politie het dier opgehaald en naar het asiel gebracht. Daar wordt ze nagekeken.

Emoties

Mensen reageren geëmotioneerd onder het bericht op de Facebookpagina van Heel Tilburg In Een Groep! „Hoe kunnen ze!!!” schrijft de een. „Geen woorden voor, zo een iemand moeten ze zelf aan een paal vastbinden”, plaatst de ander.

Het is niet duidelijk wie de jongen is en waarom hij precies van de hond af wilde.