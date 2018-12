Minister moet zich scheren van Libelle-lezers

Het oordeel van de verzamelde lezeressen bij het Libelle Nieuwscafé was een luchtig begin van een serieuzer gesprek met de minister. De abonnees van het weekblad stelden de zorgminister vooral vragen over mantelzorg.

De Jonge legde uit dat er, in tegenstelling tot wat er werd gedacht, volgend jaar juist weer miljarden extra zijn voor de zorg. Ook voor betere salarissen. „Mijn zorg zit niet bij de hoeveelheid geld, maar bij de vraag of we wel genoeg mensen hebben om die zorg te leveren”, aldus de minister die de komende jaren tienduizenden extra mensen nodig heeft.

De bewindsman stelde dat de mantelzorgers mede daarom essentieel zijn, net als andere vrijwilligers. „Als het Binnenhof hier een maand de deuren dichtdoet, draait ons land prima door”, zei hij in het Haagse café Dudok. „Maar als vrijwilligers een dag het werk neerleggen, staat alles stil.”

Eenzaamheid

Een lezeres prees het enerzijds dat de minister zich inzet voor zijn strijd tegen eenzaamheid, ,maar denkt dat zijn beleid dat ook in de hand werkt. „Ik ben bang dat het met de eenzaamheid alleen maar erger wordt, met mensen die zo lang mogelijk thuis verpleegd moeten worden.” De minister zei daarop dat hij hoopte dat ook mensen in de buurt meer naar dit soort ouderen gaan omzien.

Een mevrouw die op Twitter altijd veel woedende reacties op de politiek ziet, gaf juist aan dat zij zich juist zorgen maakt over de vele zorgen die leven in Nederland. Waarom legt het kabinet zo’n pact van Marrakesh bijvoorbeeld niet direct beter uit? De uitleg van vrijdag, dat het pact niet bindend is, vond de mevrouw goed, maar kwam laat. „We moeten dat inderdaad goed uitleggen”, zei De Jonge. „Maar als er juridische vragen over komen, moeten we die eerst goed uitzoeken.”

Freelancers

Een bespaartip kreeg De Jonge ook mee. Een Libelle-lezeres ziet dat haar vriendinnen die in de zorg werken drie keer zo veel verdienen als ze hetzelfde werk freelance doen. Maak dat nou onmogelijk, raadde ze aan. Die praktijk is de minister ook een doorn in het oog. Mede omdat deze freelancers ook nog eens makkelijker kunnen eisen dat ze geen weekend- en avonddiensten hoeven te draaien, waardoor vaste werknemers die vaker moeten doen.

Een wet tegen dit soort constructies, waar hij ’niet per se tegen’ zou zijn, is volgens hem echter moeilijk in praktijk te brengen. Juridisch is het moeilijk te regelen dat je alleen dit soort freelancewerk onmogelijk maakt. „De allerbeste maatregel hiertegen blijft toch: goed werkgeverschap. Waardoor mensen in vaste dienst willen blijven.”