PVV roostert coalitie om NPO-cadeau

Met Prinsjesdag werd bekend dat de coalitie de teruglopende advertentie-inkomsten bij de publieke omroep voor 40 miljoen euro wil compenseren. Voorwaarde was dat de NPO dan wel met een doorwrocht plan moest komen om de financiën in de toekomst gezond te houden. Ook moesten journalistieke producties worden ontzien.

Tot twee keer toe werden NPO-voorstellen door minister Slob afgewezen. Bij de derde poging ging hij wel akkoord, met goedkeuren ook van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU. PVV’er Bosma snapt daar helemaal niks van. Het door Hilversum bedachte plan vindt hij veel te dun en hij had er meer van verwacht.

Amusement

In het plan staat namelijk niks over het schrappen van televisiezenders of radiostations. Ook is de publieke omroep niet van plan om te snijden in amusement of reisprogramma’s met BN’ers. „Dit was het moment om Hilversum te dwingen om zich te richten op haar publieke taak. Ze bulken van het geld, ons geld”, gruwt hij.

Minister Slob liet de Kamer eerder weten dat hij zint op een grote hervorming van de publieke omroep. De huidige concessieperiode loopt af. In aanloop naar een nieuw contract met de NPO wil hij de boel verfrissen. Het snijden in netten en radiostations ligt daarbij ook op tafel.

Daarnaast wil hij bezien of reclame op de publieke omroep kan verdwijnen en hoe omroepen kunnen moderniseren door op nieuwe manieren, niet louter via ledenaantallen, meer draagvlak te vinden.