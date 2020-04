’Kwetsbare mensen moeten zo lang als mogelijk thuisblijven’

Op die manier moet worden voorkomen dat de druk op de medische zorg verder wordt vergroot. Over Wmo-zorg is afgesproken dat ’meerkosten’ door gemeenten en aanbieders veroorzaakt door de coronacrisis en de richtlijnen van het RIVM vergoed zullen worden. Het kan daarbij ook gaan om kosten voor inhuur van extra medewerkers in de dagbesteding vanwege ziekteverzuim onder het normale personeelsbestand.

Om meer duidelijkheid te geven aan mantelzorgers, de huishoudelijke hulp, leveranciers van hulpmiddelen en de dagbesteding heeft het ministerie van Volksgezondheid uitgebreide richtlijnen gemaakt met algemene hygiëneregels, regels en scenario’s over wanneer bijvoorbeeld een mondmasker moet worden gebruikt.

Mantelzorg

Mantelzorgers krijgen onder andere het advies om mentaal weerbaar te blijven en goed voor zichzelf te zorgen. Goed eten, slapen, bewegen en ontspannen, geeft de nieuwe richtlijn voor mantelzorgers als voorbeeld. „En waar mogelijk is het belangrijk dat de mantelzorger iemand probeert te vinden die op hem of haar let, want alleen door hun mantelzorger kunnen kwetsbare mensen vaak zo lang en goed mogelijk thuisblijven.”

Zodra iemand coronaklachten heeft en de mantelzorger helpt bij bijvoorbeeld douchen of andere verzorging aan het lichaam moet het werk gestaakt worden. „De zorg moet dan worden overgenomen door professionals die persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.”

Huishoudelijke hulp

Een leverancier van hulpmiddelen die iets komt afleveren bij iemand thuis met corona-verschijnselen, maar het apparaat moet afstellen op de maten van de gebruiker, krijgt bijvoorbeeld het advies om een mondneusmasker, handschoenen, een schort en een beschermde bril te dragen. Ook voor andere praktijkscenarios zijn specifieke richtlijnen gemaakt.

Voor de huishoudelijke hulp is er helderheid op papier gezet over omgang met verschillende doelgroepen. Zo wordt geadviseerd om te zorgen voor minimaal 1 keer per week contact bij mensen die zelf een goed netwerk hebben en zich langer staande kunnen houden met bekenden en vrijwilligers. Voor mensen die dat niet hebben wordt geadviseerd om te zorgen voor meerdere momenten in de week contact en begeleiding. Voor hele kwetsbare mensen die niet de hele dag thuis kunnen zijn is ’dagbesteding of dagopvang een must’.

Dagbesteding

Voor extramurale dagbesteding geldt dat kwetsbare ouderen die thuis wonen zónder verkoudheidsklachten die passen bij het coronavirus ’in principe naar de gewone dagbesteding’ kunnen, zo valt te lezen in de nieuwe richtlijn. „Zorgprofessionals moeten per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard wel de adviezen van het RIVM zoals het onderling afstand houden van ten minste 1,5 meter.”

Er worden in de richtlijn ook tips gegeven voor ouderen die niet naar de dagbesteding kunnen: zoals activiteiten bij mensen thuis, digitaal spelletjes doen en het bieden van vermaak via een eigen tv-zender op YouTube.