Politie vat broer van ’De Balie-jihadist’ in kraag

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde maandag dat tijdens het onderzoek naar deze man ook verdenkingen ontstonden tegen de oudere broer. Beiden zouden lid zijn geweest van de terreurgroepering Jabat al-Nusra en betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië.

De man die maandag is opgepakt, wordt ook verdacht van witwassen via 'ondergronds bankieren'. Hoe dat hier in zijn werk ging en om welke bedragen dat ging, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen. Ook is niet bekend hoe lang de broers al in Nederland verblijven.

Bij de doorzoeking van de woning in Bergeijk en zijn bedrijf in Eindhoven heeft de politie beslag gelegd op gegevensdragers, computers, mobiele telefoons en administratie. Ook zijn nog twee woningen in Eersel en Bergeijk doorzocht en twee bedrijfspanden in Eindhoven. Deze locaties zijn van andere personen, maar het OM vermoedde dat daar ook bewijs lag.

De verdachte wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

Zijn jongere broer zit sinds zijn arrestatie op 30 oktober in voorarrest. Hij noemde zichzelf Aziz en had enkele maanden na het tumult in De Balie interviews gegeven aan media. Hij zou in een Amsterdams café werken en wilde zijn naam zuiveren. Hij moet begin volgend jaar voor het eerst verschijnen voor de rechtbank in Rotterdam.