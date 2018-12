Nederlandse psychiater moet 7 jaar brommen

Dat werd vanmorgen bekend in de rechtbank, meldt Terre des Hommes. Hij werd in juni betrapt met een 15-jarige jongen in een kamer van zijn guesthouse. Zeker drie keer per jaar reisde hij naar Nepal, zegt de organisatie.

Aan de arrestatie ging bijna anderhalf jaar lang onderzoek vooraf door lokale onderzoekers die door Terre des Hommes waren getraind. De organisatie werkt in het zogenoemde WATCH-programma samen met een speciale afdeling van de Nederlandse politie en partners in Azië.

Van T. moet ook nog een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers. De hoogte daarvan wordt later vastgesteld.

Omkoping

Volgens Terre des Hommes gaf Van T. een 15-jarig slachtoffer van hem een fiets, een telefoon, een laptop en een tablet. Ook financierde hij zijn onderwijs en betaalde medicijnen voor zijn moeder. De familie van Van T. zou hebben geprobeerd de familie van het slachtoffer om te kopen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de veroordeling van Van T. nog niet bevestigd, maar komt spoedig met een reactie.