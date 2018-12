Crisisoverleg in België over migratiepact ’Marrakesh’

N-VA-vicepremier Jan Jambon vindt het pact „problematisch.” „We werken verder”, zei hij na afloop van het twee uur durende beraad dat dinsdagmiddag wordt vervolgd.

Meerdere Europese landen hebben al aangekondigd het pact volgende week in Marrakesh niet te steunen, omdat het te uitnodigend zou zijn voor migranten en hun te veel rechten zou toekennen.„Een regering die naar Marrakesh gaat, is een regering die wij niet steunen”, zei N-VA-leider Bart De Wever eerder op de dag. Een ’inlegvel’ bij het pact met daarin het Belgische standpunt is voor hem geen optie. „We zien dit pact niet zitten en zullen het niet goedkeuren.” Op een val van de regering zegt hij niet uit te zijn.

De overige drie regeringspartner zijn wel positief. In het parlement wordt dinsdag een hoorzitting gehouden waarin deskundigen hun kijk op het niet-bindende pact geven. Daarin staan afspraken om migratie in de wereld in goede banen te leiden, en illegale migratie terug te dringen.