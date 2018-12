Gedrogeerde Sinterklaas haakt af

De kinderopvang waar hij maandagochtend zou verschijnen, liet de ouders weten dat Sinterklaas was afgehaakt. „De mensheid lijkt wel door te draaien”, schrijft de crèche in een mail.

De Sint was eerder vanochtend gedrogeerd tijdens een bezoekje aan een kantine, aldus AT5. Hij moest per ambulance worden afgevoerd. „'Er had niet meer dan een halve gram in zijn frisdrank moeten zitten en dan was de Sint er niet meer geweest”, schrijft de kinderopvang. Wat er in het drankje van de goedheiligman was gestopt, is niet duidelijk.

Het kinderdagverblijf wilde verder niks zeggen tegen de omroep.