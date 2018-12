Het nummer zou vrouwonvriendelijk zijn. Meerdere luisteraars beklaagden zich over de tekst die door meerdere artiesten werd gecoverd, meldt CNN. In het lied dringt een man er bij een vrouw op aan dat zij bij hem blijft slapen. Het meest wordt geklaagd over de zin ’Say what’s in this drink?’, die zou suggereren dat er iets in haar drankje wordt gedaan.

Het origineel werd in 1944 geschreven door Frank Loesser. Het komt ook voor in de romantische film Neptune’s Daughter.

Volgens het radiostation Star 102 in Cleveland past de tekst niet meer in deze tijd, mede met het oog op de #MeToo-beweging.