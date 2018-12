’Warmtepomp niet energiebesparend’

Mijn gasloos en uitstekend geïsoleerd huurappartement heeft een dergelijke warmtevoorziening +zonnepanelen. Op mijn eerste jaaroverzicht zag ik tot mijn verbazing, dat ik een aanmerkelijk hoger elektriciteitverbruik had dan in mijn voorheen vrijstaande bungalow. Het gebruik van elektrische apparaten is hetzelfde terwijl elektrisch tuingereedschap weggevallen is. Noch Eneco noch de verhuurder heeft hiervoor een plausibele verklaring. Ik wel. Het gehele warmtepompsysteem staat dag en nacht te draaien.

Ton van der Heijden,