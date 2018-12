Moskeewoordvoerder met dood bedreigd in video met kogels

De dreigers nemen het op voor Sarah L., maar de familie L. distantieert zich van de video. De familie had de moskee vorige maand gevraagd om het gebed te mogen uitspreken voor Sarah. Het bestuur weigerde echter omdat de moskee zichzelf daarmee in de schijnwerpers van de opsporingsdiensten zou plaatsen.

In de dreigvideo is een briefje te zien met de naam van woordvoerder Ali Bouakili, vergezeld van de kreet ’qadimoen’, ’we komen eraan’. Om het briefje heen liggen kogels, granaten en een groot aanvalsgeweer.

Een bedreiging met diezelfde Arabische tekst stond eerder dit jaar op een brief die naar binnen werd gegooid bij een jongerenwerkster in Amsterdam-Oost, die zich veel bezighield met radicale jongeren, de Nasr-moskee en de kwestie rond de familie L. Bij haar werd ook een ruit ingegooid.

Waarschijnlijk komt de bedreiging tegen de Nasr-woordvoerder uit Syrië. Al eerder doken foto’s en video’s op met handgeschreven briefjes vanuit het strijdgebied, gericht aan ’broeders’ in Amsterdam-Oost. Een daarvan is met hetzelfde handschrift, met dezelfde geruite deken als achtergrond, dezelfde handgranaten en ook dezelfde Kalasjnikov.

Sarah L. is de naar Syrië vertrokken zus van voormalig Hofstadgroeplid Bilal L. In Amsterdam ontstond commotie omdat hij ondanks zijn radicale verleden werd aangesteld als jongerenwerker.

Het filmpje is gericht aan ’het bestuur van de Nasr moskee en in het bijzonder Ali Bouakili’. De tekst luidt: ’Terwijl onze broeders en zusters worden afgeslacht in Hajin, Syrië, is het minste wat we in Nederland kunnen doen een beetje respect opbrengen voor onze martelaren, voor onze zuster Sarah Umm Khawla en haar dochtertje Khawla. Het minste wat we kunnen doen is salaat al ghaib (het dodengebed, red.) verrichten, maar dat recht is de moslims ontnomen door het moskeebestuur. Wat heeft ze misdaan? Met welk recht is het gebed geweigerd?’

,,Het is heel triest’’, zegt een familielid van Sarah. ,,Wij hebben inderdaad gevraagd aan de moskee of we daar het gebed mochten uitspreken maar dat hebben ze afgewezen en daar hadden wij vrede mee. Wij willen het graag afsluiten.’’

Eerder circuleerde al een Facebookpost waarin veel woede doorklinkt over het weigeren van het gebed. ’Een verzoek tot het verrichten van het dodengebed voor deze zuster is geweigerd omdat zij vrezen in de spotlight te komen van politie en veiligheidsdiensten. (...) Treur om jezelf oh besturen van Nederlandse moskeeën. Treur om jezelf want bij Allah jullie hart is dood. Jullie mannelijkheid is dood.’