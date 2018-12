Rutger van B. doodde vriendin en ’ging Netflix kijken’

Ⓒ De Vries Media

GRONINGEN - De drugs- en drankverslaafde Rutger van B. (33) doodde op 9 februari van dit jaar met bruut geweld zijn vriendin Anja Hoek (46) in haar woning in het Groningse dorp Warfhuizen (gemeente De Marne). Ruzie over zijn drankgebruik werd de Groningse fataal. ’Doodslag’, meent justitie over het drama dat de landelijke regio schokte. Maandagmiddag werd tegen de Groninger zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. „Ik had met mijn dronken harses weg moeten fietsen.”