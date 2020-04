Duitse politie houdt de boel vanuit zeppelin in de gaten

Ravensburg Ⓒ AFP

RAVENSBURG - De Duitse politie houdt komend paasweekeinde in de omgeving van het Bodenmeer bij Ravensburg vanuit een zeppelin in de gaten of het publiek zich houdt aan de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Volgens de politie kunnen groepen mensen vanuit de lucht veel beter worden gevolgd dan vanuit een patrouillewagen, aldus Duitse media.