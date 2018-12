Het is ongekend warm!

Op 3 december 1954 was het net als vandaag 13,3 graden in De Bilt. Daarmee evenaarde deze maandag de warmste 3e van december ooit gemeten, zowel in De Bilt als in andere weerstations; zo werd in Ell 14,3 graden gemeten, net als in 1954 dus werd gemeten op meerdere plekken, en in 1985 ook in Eindhoven.

Zondag was het een tiende van een graad kouder, maar met 13,2 graden was het wel een officieel dag-warmterecord, zoals dat in jargon heet. „Dat het vandaag net niet tot een officieel record is gekomen, maakt de warmte niet minder bijzonder”, meldt Weeronline dan ook.

Lokale records zijn wel gesneuveld, onder meer in Rotterdam.