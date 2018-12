Zorgautoriteit onderzoekt ’verleidelijke’ gift bij overstap

Aanleiding daarvoor, aldus de NZa, zijn advertenties waarin zorgaanbieders hun patiënten een smartphone of geld geven als zij kiezen voor een verzekeringspolis die gunstig uitpakt voor de zorgaanbieder.

„Wij vinden dit zeer onwenselijk, omdat wij vinden dat mensen hun zorgpolis moeten kiezen op basis van de inhoud van de polis en de bijbehorende premie”, stelt de NZa.

Verleiding

Volgens de zorgautoriteit lopen mensen die zich laten verleiden door cadeaus bij het kiezen van hun polis het risico dat deze niet aansluit bij hun zorgbehoefte. Daarnaast kan het zijn dat ze meer betalen dan nodig is.

„Wij onderzoeken of het geven van geld of cadeaus in strijd is met de zorgverzekeringswet (Zvw) of de wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Als dit zo is, grijpen wij in. Wanneer de wet ruimte laat, gaan wij in gesprek met het ministerie van VWS om tot een oplossing te komen.”