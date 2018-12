Nieuwe arrestatie ’oorlog’ Delft

P. werd in juni opgepakt voor betrokkenheid bij de granaataanslagen op de coffeeshops The Future en The Game in Delft in mei. De explosieven waren gevuld met metalen balletjes. Tientallen van de kogeltjes doorboorden straatmeubilair, gevels van panden en zelfs een voorbijganger die lichtgewond raakte. De twee daders ontkwamen op een scooter.

Bekijk ook: Explosies gehoord bij coffeeshops in Delft

Politie en OM waren er meteen van overtuigd dat Dean P. een van de granaatgooiers was, maar het harde bewijs ontbrak. P. werd daarom alleen gedagvaard voor het bezit van een handgranaat en vuurwapens en het te koop aanbieden van een automatisch wapen. De rechtbank liet P. in september gaan, omdat zijn vriendin op het punt stond te bevallen.

Nu is Dean P. opnieuw opgepakt en wordt hij wel verdacht van het werpen van de levensgevaarlijke explosieven. Behalve van betrokkenheid bij het incident op 17 mei, verdenkt het Openbaar Ministerie de man ook van het beïnvloeden van getuigen in het onderzoek naar dat incident. Woensdag zal hij voor beide feiten worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij langer vast blijft zitten. P. heeft een fors strafblad vol geweldsdelicten.

De man met wie Dean P. volgens het OM de missie uitvoerde, is Michael B. (41). B. was net op vrije voeten. Hij kreeg in 2002 zestien jaar en tbs voor een gruwelijke driedubbele moord in Scheveningen. Aanvankelijk was levenslang tegen B. geëist.

Delft wordt sinds het begin van het voorjaar geteisterd door een reeks aanslagen op coffeeshops en andere bedrijven. Ook na de aanhouding van Michael B. en Dean P. ging de oorlog door. De burgemeester van Delft vertelde in september in De Telegraaf over de enorme impact die de beschietingen hebben gehad op de bewoners van de stad.

Wat nu precies de achtergrond is van de geweldsuitspattingen, wordt maar niet duidelijk. Ook nu waagt het OM zich niet aan een toelichting. „Ik ben bang dat we daar nog geen uitspraken over kunnen doen. Er wordt onderzoek gedaan, waarbij natuurlijk ook wordt gekeken welke eventuele samenhang er kan zijn tussen de incidenten. Maar om daar nu inhoudelijk iets over te zeggen, zou nog te vroeg zijn”, laat een woordvoerder weten.

Een derde verdachte die is opgepakt, is de weduwe van de in 2017 overleden Delftse crimineel Piet Pronk. De 30-jarige vrouw werd in juni aangehouden in haar huis in Rijswijk.

De verdachten Dean P. en Michael B. verschijnen op 18 december opnieuw voor de rechter. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld, omdat het onderzoek nog gaande is.