Vier mannen mishandelen gehandicapte in Amsterdams park

Het slachtoffer reed aan het begin van de avond in zijn rolstoel het Oosterpark in. Toen hij vlak bij het water was, zagen de vier mannen hun kans schoon en trokken hem met geweld van zijn rolstoel af. Daarna volgde de mishandeling. Eén van de verdachten probeerde om zijn horloge te stelen, maar slaagde daar niet in. Vervolgens vluchtten de vier.

Signalement

Van twee van de vier verdachten is een signalement bekend. De politie vraagt getuigen of mensen die weten wie de daders zijn zich te melden. Van twee van de vier verdachten is een signalement bekend. Ze droegen beiden een zwarte jas met capuchon, de een had een ’forse baard’ en de ander een ringbaard en opvallende doorlopende wenkbrauwen. Beide mannen hebben een licht getinte huidskleur, zijn tussen de 1,60 en 1,70 meter lang en tussen de 18 en 25 jaar oud.