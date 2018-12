Britten geschokt door ’enorme’ kerstpenis

Op een van de huizen in de straat Erleigh Road is een ’enorme kerstpenis’ verschenen, zo schrijven lokale media. Daar zouden studenten wonen. Stephen Bailey-Todd (53) kan er niet om lachen. „Dit was een aardige shock. Met die knipperende lichten, het is echt recht in je gezicht.”

„Als je naar huis loopt, verwacht je gewoon niet dat je oog in oog komt te staan met een enorme piemel op de muur”, vervolgt Bailey-Todd tegen de Reading Cronicle.

’Maatregelen uni’

De omwonende snapt dat het om ’jonge mensen gaat die lol maken’ maar dat is geen excuus. „Dit is zeer beledigend”, aldus Bailey-Todd. „Als het om studenten gaat, hoop ik dat ze van de universiteit worden getrapt.”

Internetters zijn, gezien de reacties op Twitter, positiever over de stunt.

Het zijn niet de eerste grappenmakers op het Britse eiland. Eerder waren mensen in Blackpool al creatief, maar de politie vond het destijds minder grappig.