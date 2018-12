Wat is nog het nut van ondertekenen?

Ⓒ De Telegraaf

Misschien ook eens een onderzoekje waard: hoe het komt dat politici, als zij het toneel hebben verlaten, soms zomaar heel verstandige dingen gaan zeggen. Tweet van Ronald Plasterk, als reactie op zo’n tenenkrommende, per video tot het klootjesvolk gerichte Jeugdjournaal-uitleg van Klaas Dijkhoff over het Marrakesh-pact: „Maar als het ons land niet bindt, dan bindt het toch ook niet de landen die mensen zouden moeten terugnemen? De essentie van een verdrag is toch dat landen iets afspreken wat ze moeten doen, en waar de ander zich op kan beroepen?”