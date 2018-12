Personeel nachtclub tikte structureel extra nulletje in op pinautomaat

Momenteel is het onderzoek nog volop bezig, dus het bedrag kan volgens Het Nieuwsblad nog oplopen. De Spaanse club heeft nog maar net de deuren geopend nadat het werd overgenomen door Poolse eigenaren die niet in het land wonen.

De drie schaars geklede dames die in de club werkten, kregen van hun bazen de opdracht om bij het afrekenen stiekem een nulletje achter het eindbedrag te plaatsen. Omdat het licht in de club is gedimd, trapten de klanten er regelmatig in.

Het bedrog kwam daardoor vaak pas achteraf uit. Bezoekers durfden dan vaak niet naar de politie te stappen omdat ze dan toe moesten geven dat ze een nachtclub hadden bezocht.

Een bedrijfsleider en drie danseressen zijn inmiddels opgepakt.