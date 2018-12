Verdachte vrij na mogelijk valse moordbiecht

Peter Netten werd op 4 juni doodgeschoten bij een woonwagenkamp in Oss. Verdachte Kaan D. meldde zich enkele dagen na de schietpartij zelf bij de politie.

Op basis van informatie uit het criminele milieu houdt de politie er rekening mee dat Kaan D. de echte schutter uit de wind houdt. Volgens nieuwe informatie heeft hij daarvoor 1,5 miljoen euro geboden gekregen, vertelde de aanklager maandag tijdens de tweede tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de 23-jarige Ossenaar.

De politie beschikt over namen van mogelijke betrokkenen maar voor zover bekend is tot dusver niemand anders aangehouden.

Hennephandel

Het slachtoffer van de schietpartij werd eerder dit jaar nog veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de handel in hennep. Of de moord ook iets met criminaliteit te maken heeft is onzeker. In het strafdossier staan verklaringen dat er na een feestje een ordinaire ruzie was ontstaan.