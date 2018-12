Film over gezonken onderzeeër ’een soort Titanic’

Frans van Seumeren haalde samen met zijn broer Jan de gezonken onderzeeër Koersk in 2001 van de zeebodem. Ⓒ Rias Immink

Harmelen - Frans van Seumeren, die samen met zijn broer Jan de gezonken onderzeeër Koersk in 2001 van de zeebodem haalde, vindt de film over het ongeluk die deze week uit komt ’erg mooi gemaakt’. „Alleen jammer dat de film was afgelopen toen mijn rol begon”, vertelt de oud-directeur van takelbedrijf Mammoet.