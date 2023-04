Premium Het beste van De Telegraaf

Moskou zet zich schrap voor Oekraïens offensief: ’Eerste Russen trekken zich terug’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Zo erg als vorig jaar, toen de Russen bij Kharkiv, totaal in de pan werden gehakt en enorm veel materieel verloren, zal het bij het komende Oekraïense tegenoffensief niet worden, zo schatten militaire experts in. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

AMSTERDAM - De lente is aangebroken en het Russische winteroffensief om de Donbas in Oost-Oekraïne te veroveren is op weinig uitgelopen. Analisten zien dat langs het hele front de intensiteit van de Russische aanvallen is afgenomen. Op sommige plekken zouden de Russen zelfs hun knopen geteld hebben in afwachting van een Oekraïens tegenoffensief.