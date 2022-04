Premium Het beste van De Telegraaf

President vreest dat zijn kiezers massaal thuisblijven Marine Le Pen in de lift: ’Winst zou een enorme shock zijn’

Een vrouw loopt in Cambrai langs een verkiezingsposter voor Marine Le Pen. Ⓒ foto REUTERS

PARIJS - Marine Le Pen zit Emmanuel Macron op de hielen in de peilingen. De huidige president maakt zich zorgen, want als zijn kiezers massaal thuisblijven omdat zij denken dat het een gelopen race is, zou hij juist wel eens kunnen verliezen.