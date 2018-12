Af van Russisch gas

Tientallen pijpleidingen liggen bij het Duitse plaatsje Golssen klaar om de Eugal gaspijpleiding aan te leggen, een aftakking van de North Stream II. In Berlijn gaan steeds meer stemmen op om de koop van Russisch gas in te zetten als politiek wapen nu Poetin geen woord terug neemt van zijn spierballentaal. Ⓒ Getty Images

BERLIJN - Terwijl president Poetin Oekraïense matrozen uit de Golf van Azov laat gevangennemen, is zijn gas steeds minder welkom in Duitsland. De kandidaten om kanselier Merkel in haar regeringspartij CDU op te volgen, reageren met een reeks van waarschuwingen aan het Kremlin.