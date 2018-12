Parkeergarage dicht om doorbuigende betonplaat

In de garage bij winkelcentrum Rokkeveen staan op de bovenste twee parkeerlagen geen auto's meer. Elders in de garage staan nog wel enkele wagens, maar die zouden niet in de buurt van de doorgezakte betonplaat staan.

Medewerkers van bouw- en woningtoezicht inspecteren de situatie, meldt de gemeente die pas dinsdag duidelijkheid verwacht.

De melding over de lager hangende plaat kwam aan het begin van de avond bij de politie binnen. Er was toen niemand aanwezig in de garage, aldus de politie.