Massaal protest Andalusiërs tegen populisme

Volgens de Spaanse televisie vond de grootste manifestatie plaats in Sevilla, maar ook in andere Andalusische steden zoals Granada waren protesten.

De demonstranten riepen leuzen als ’Sevilla zal het graf van het fascisme zijn’ en ’Lang leve de strijd van de arbeidersklasse’. Bij de regionale verkiezingen in de Zuid-Spaanse regio op zondag kwam Vox voor het eerst in het parlement, met 12 van de 109 zetels. De socialisten van premier Pedro Sánchez leden in hun bolwerk een zware tegenslag. Zij krompen van 47 naar 33 zetels.

Franco

Het is de eerste keer sinds het einde van de dictatuur onder Franco, meer dan veertig jaar geleden, dat een extreemrechtse partij in Spanje in een regionaal parlement is toegetreden. Tot nu toe hebben ultra-rechtse partijen in Spanje vrijwel geen rol gespeeld.

Waarnemers zijn van mening dat de ontevredenheid over de toename van de instroom van migranten, met name naar Zuid-Spanje, de uitslag van deze stemming heeft beïnvloed.