’Onze’ muziek in het heelal

Op een chip die meereist aan boord van de Osiris-Rex staat experimentele muziek van de Nederlandse componist Ronald Kuit. Ⓒ APA

Noordwijk - Heel ver weg, een biljoen kilometer van de aarde verwijderd, is ruimtesonde Osiris-Rex gisteren succesvol aangekomen bij planetoïde Bennu. Gespannen volgde de Nederlandse klankonderzoeker Roland Kuit de livestream van NASA. „Want mijn muziek, meegereisd op een chip in de sonde, zal tot in de eeuwigheid in het heelal te horen zijn. Dit is echt een bijzonder moment in mijn leven.”