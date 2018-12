Leerling basisschool steekt klasgenoten met insulinenaald

De aanval vond plaats op een lagere school in het Engelse Swansea. Docent Caroline May liet in haar verklaring weten dat „de school nogmaals excuses wil aanbieden aan alle betrokken leerlingen.” Volgens haar zijn de slachtoffers nagekeken door ervaren medici en is er geen reden tot zorg.

’Procedures aanscherpen’

Inmiddels heeft de basisschool een bijeenkomst voor ouders geregeld. Daarnaast wil de directie de procedures rond leerlingen met zelfmedicatie herzien om de risico’s van vergelijkbare incidenten in de toekomst te beperken.