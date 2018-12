Vader omgekomen Lisa (17): ’Laat dit een les zijn’

1 / 2 1 / 2 Het Regius College in Schagen, de school van Lisa, heeft een rouwlokaal ingericht, waar leerlingen hun medeleven kunnen betuigen.

Terwijl hij zelf nog kapot van verdriet is, zegt Frans Plukker stellig: laat dit een waarschuwing voor iedereen zijn. De vader van Lisa, het 17-jarige meisje uit Schagen dat het afgelopen weekeinde overleed na gebruik van drugs, hoopt met zijn hartenkreet te voorkomen dat er nog meer, vooral jonge mensen bezwijken. „Dan is haar dood in ieder geval niet voor niets geweest.”