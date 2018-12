’Lisa’s dood mag niet voor niets zijn’

„Het gaat om jonge mensen, die geen weet hebben van wat ze doen”, zegt hij tegen De Telegraaf. „Dat komt natuurlijk doordát ze nog zo jong zijn. Ik hoop echt dat ik kan voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. Het is de enige troost die we nog hebben. We zijn kapot dat Lisa er niet meer is, maar zo is haar dood in ieder geval niet voor niets geweest.”

Monique Klomp, moeder van de in 2013 door xtc omgekomen Naomi (16), eist dat de overheid harder optreedt tegen drugshandel. „Je kunt het op iedere hoek van de straat kopen. Een pil kost vaak maar drie euro. De straffen voor de personen die dit gevaarlijke spul verkopen moeten veel hoger worden.”