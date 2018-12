’Langere proeftijd heel slecht idee’

In een hoorzitting in het parlement over de kabinetsplannen waren experts het er eigenlijk allemaal over eens dat deze verlenging van de proeftijd een risicovol voorstel is. Werkgevers zouden, als het plan werkelijkheid wordt, kunnen doen alsof zij een werknemer een vaste baan aanbieden, maar die vervolgens zonder veel gedoe kunnen ontslaan vlak voor de vijf maanden om zijn. In de praktijk zou de lange proeftijd daarmee een soort kortlopend tijdelijk contract worden.

Gerrard Boot, hoogleraar arbeidsrecht, was duidelijk over de verlenging: „Dat vind ik een uitgesproken slecht idee. Omdat de kans dat dat misbruik oproept, heel erg groot is.” Kantonrechter Monica Ulrici vulde aan: „Ook ik vind dat dat een heel slecht idee is. De proeftijd XL geeft een hele lange periode van onzekerheid. Ik zou zeggen: niet doen dus.”

Willem Bouwens, hoogleraar sociaal recht, vreest dat bedrijven aan de lopende band mensen aan zullen nemen die ze na vijf maanden er weer uit zetten. „Het zal ongetwijfeld ongewenste effecten geven.” Mensen die een vast contract krijgen, zouden daardoor zelfs in meer onzekerheid zitten dan flexwerkers. Alleen de werkgevers toonden zich tijdens de hoorzitting ronduit positief over het plan.

Minder vast

De verlenging van de proeftijd is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Minister Koolmees wil met die wet vast minder vast en flex minder flex maken, bijvoorbeeld door ontslag makkelijker te maken en het inhuren van flexibel personeel duurder. Daardoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om vaste contracten te verstrekken.