Prijsschieten op coalitie

Migranten uit Niger wachten op werk op een kruispunt in Libië. Met het geld dat ze verdienen, willen ze de oversteek naar Europa wagen. Dat moet door het Marrakesh-pact moeilijker worden. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Het debat over het migratiepact van Marrakesh belooft prijsschieten op coalitiepartijen VVD en CDA. Zij waren kritisch op de internationale afspraken om migratie ordelijker te laten verlopen. Het is echter de vraag of de stemverklaring die Nederland samen met een ’brede groep’ Europese landen gaat afleggen hun zorgen wel wegneemt.