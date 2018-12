’We zijn steeds in gevecht’

Hannelise Tvedt, de nieuwe commandant van het Leger des Heils: „Wij kijken alleen of iemand ons nodig heeft. We zijn onze broeders hoeder.” Ⓒ Ruben Timman

„We zijn een echt leger en zijn in oorlog.” De nieuwe commandant van het Leger des Heils in Nederland windt er geen doekjes om. „Er is veel ellende en onrecht en dat moet bestreden worden.” Hannelise Tvedt is nu een paar maanden leider van een van de grootste zorgorganisaties van ons land. Voor het eerst treedt ze in de publiciteit en waarschuwt ze voor een toename van eenzaamheid. Volgens haar volksziekte nummer één.