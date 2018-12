Blokkeerfriezen: ’Willekeur bij het Openbaar Ministerie’

Eerder dit jaar werden 34 Friese blokkeerders veroordeeld, meest tot taakstraffen van 120 uur. Negentien van hen gingen in hoger beroep. Hoewel de straffen bijna gelijk zijn aan de eisen gaat het OM eveneens in beroep. De aanklagers willen proberen om de negentien alsnog veroordeeld te krijgen voor de feiten waarvoor zij zijn vrijgesproken, namelijk het verhinderen van een betoging met geweld, of bedreiging met geweld.

Bekijk ook: Straf van 15 blokkeerfriezen is definitief

Tegen de vijftien Friezen die afzien van hoger beroep laat het OM die eis vallen. „Dat is principieel onjuist”, vindt Sander Slijter, één van de blokkeerders die in hoger beroep gaan. „Die eis zou voor ieder van ons moeten gelden. Dit lijkt willekeur.”

Dit laatste vindt ook Germ van der Galiën, één van de blokkeerders die niet in beroep zijn gegaan. Zijn straf werd definitief. Hij heeft nu spijt dat hij niet ook in hoger beroep is gegaan. „Straks worden andere blokkeerders alsnog veroordeeld voor bedreiging met geweld. Dat is onrechtvaardig.”

Een woordvoerster van het OM erkent dat principieel de tenlastelegging ’(bedreiging met) geweld’ ook zou moeten gelden voor de vijftien blokkeerders die niet in beroep zijn gegaan. „Dat klopt, maar omdat zij besloten hebben zich neer te leggen bij hun vonnis, hebben we besloten om het hoger beroep in hun zaken in te trekken. Dat lijkt ons een goede beslissing.”