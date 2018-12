Zes agenten in Mexico doodgeschoten

Volgens de openbaar aanklagers in Jalisco raakte nog een andere agent gewond tijdens het vuurgevecht in de gemeente La Huerta aan de Stille Oceaan. Het is niet bekend wie de daders zijn, maar de plek des onheils is het territorium van de CJNG (Jalisco New Generation Cartel). De CJNG is een van de machtigste drugsbendes in Mexico en zeer gewelddadig.

President Obrador voerde een campagne die draaide om de bestrijding van misdaad en corruptie.