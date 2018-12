Celstraf voor butler Huis ter Duin na wisseltruc diamanten

Het vonnis houdt in dat Marcel (44) ruim zes maanden de gevangenis in moet, aangezien hij na zijn aanhouding vorig jaar al vijf maanden in voorarrest zat. Hij stal een aantal diamanten en sieraden uit de hotelkluis en liet ze vervangen door nepdiamanten, om de echte vervolgens te verkopen.

Volgens de rechtbank is de diefstal van sieraden ter waarde van ongeveer een miljoen euro van de vermogende, inmiddels overleden weduwe Worp, waarvan hij door het OM beschuldigd werd, niet bewezen. Volgens Marcel zelf had hij toestemming van de weduwe om haar sieraden te verkopen. De rechtbank stelt in haar vonnis dat dit „op voorhand niet hoogst onwaarschijnlijk is.”

Voor wat betreft de diefstal van sieraden van de familie Oudt en hotel-eigenaresse Noorlander en het omwisselen van de diamanten die daar in zaten, komt de rechtbank wél tot een bewezenverklaring. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen dat in hem gesteld was ernstig beschaamd.

’Geslepen, geraffineerd’

„J. heeft zich uit hoofde van zijn dienstbetrekking, waardoor hij een speciale vertrouwensband had met zijn slachtoffers, schuldig gemaakt aan diefstal van in totaal zeven zeer kostbare sieraden met diamanten. Geïnspireerd door een verhaal dat de verdachte had gehoord, heeft hij de slachtoffers verleid hun sieraden in een kluis van het hotel te leggen. De verdachte is, zo blijkt uit zijn werkwijze, geslepen, geraffineerd, planmatig en berekenend te werk gegaan.”

Zijn advocate Coosje Peterse wilde na afloop van de uitspraak niet reageren: „Ik ga eerst overleggen met mijn cliënt.”

