’Boa’s bang voor oud en nieuw’

Eric Lakenman van de Nederlandse Boa Bond (NBB) vreest zelfs voor gewonden. „Dit kan zo maar ernstig mislopen”, zegt hij in het AD. In Nederland is slechts een enkele boa uitgerust met een wapenstok, sommigen dragen handboeien. Het pleidooi van boa’s om standaard uitgerust te worden met wapenstok, pepperspray en een bodycam is voor het eind van het jaar nog niet beslecht. Dat betekent dat ze ongewapend moeten handhaven in steeds meer vuurwerkvrije zones.

„We staan voor een stevige uitdaging”, zegt ook Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren. Hij wil politiemensen veilig door oud en nieuw loodsen, maar ook zorgen dat hulpverleners en boa’s hun werk veilig kunnen doen. Dat wordt ingewikkelder doordat ’een lappendeken’ aan vuurwerk beperkende maatregelen door gemeenten ontstaat.