Aflossingsvrije en spaarhypotheek fors duurder

Wie zijn oude hypotheek van 300.000 euro wil voortzetten bij dezelfde aanbieder, is dan over de looptijd tot wel 80.000 euro meer kwijt aan rentelasten dan iemand die voor het zelfde bedrag een annuïteitenhypotheek afsluit. Dat meldt het Financieele Dagblad.

ING legt de hoogste ’opslag’ op van 0,85 procent. ABN Amro en Rabo rekenen een halve procent. Nationale Nederlanden 0,2 en ASR 0,15 procent.

Nog ongeveer drie miljoen Nederlanders hebben een aflossingsvrije of spaarhypotheek. De banken zeggen dat de toeslag nodig is omdat ze met deze hypotheekvormen een groter risico lopen dat de lening niet wordt afbetaald. ING en ABN Amro zeggen in het FD klanten met de opslag te willem dwingen naar een hypotheekvorm over te gaan waar je verplicht aflost.