’Op naar virtuele leerkracht voor de klas’

Hendricks denkt wel dat ’echte’ leerkrachten in het basisonderwijs broodnodig blijven. „Maar misschien kunnen virtuele leraren wel een deel van het routinematige werk doen, als hulp. De leerkracht kan dan zelf extra aandacht besteden aan een groepje of individuele leerlingen.” Hoe dan ook, het onderwijs moet anders georganiseerd, zegt Hendricks, bestuurder van De Haagse Scholen.

Het lerarentekort vraagt volgens hem inmiddels om radicale oplossingen. „Voor de lange termijn staan we voor een groot arbeidsprobleem en moeten we tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Dat is een lastige combinatie.”