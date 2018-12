Vraagtekens bij apart werkfestival vrouwen

De partij snapt niet waarom er een apart evenement ’nodig’ is voor jonge vrouwen tussen de 18 en 27 jaar met een migratieachtergrond.

„Dat is een doelgroep die veelal hier geboren en getogen is, waarom moet je die apart benaderen?”, vraagt raadslid Judith Oudshoorn-Van Ginderen zich af over het festival op 21 november, een initiatief van het Servicepunt Arbeid van de gemeente.

Ze stelt schriftelijke vragen en wil onder andere weten wat de opkomst was, hoeveel werkgevers er waren en wat de resultaten waren. „Hier is niemand mee geholpen, de vrouwen niet, de stad niet en de werkgevers zeker ook niet.”