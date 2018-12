Doodrijder Indy: ’ik was onderweg naar politie’

De turnster van de Topsport Talentschool werd zaterdagnacht rond vier uur aangereden door de man die er daarna met zijn VW Golf vandoor ging. Indy overleed gisteren in het ziekenhuis.

De gearresteerde man zegt voor het ongeluk geen alcohol of drugs gebruikt te hebben. Bij zijn aanhouding zondag was hij wel dronken. In zijn auto werd hennep aangetroffen.

Zijn advocaat Tineke van der Zanden zegt in het Brabants Dagblad dat de man na de aanrijding was teruggegaan naar de plaats van het ongeluk. Toen hij Indy zag liggen ’was hij in shock’ aldus zijn raadsman en reed weg.