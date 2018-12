Trump en Melania bewijzen Bush laatste eer

Het lichaam van Bush was met Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One overgebracht van Houston naar Washington. Bush’ lichaam werd met militaire eerbetoon ontvangen op het Capitool, de zetel van het Amerikaanse Congres. Na de ceremonie met de afgevaardigden in het Capitool kunnen burgers daar tot woensdag afscheid nemen van de 41e president van de VS, die van 1989 tot 1993 regeerde.

President Donald Trump heeft woensdag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Ook zullen de vlaggen op het Witte Huis, op overheidsgebouwen en legerbases dertig dagen lang halfstok hangen. Op dezelfde dag vindt de centrale begrafenisdienst plaats in de National Cathedral in Washington, waaraan Trump en zijn vrouw Melania deelnemen. George W. Bush, die net als zijn vader ook president van de VS was, spreekt tijdens de ceremonie.

Daarna wordt Bush’ lichaam teruggebracht naar Texas, waar hij donderdag wordt begraven.