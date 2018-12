Gele hesjes krijgen hun zin: Franse regering stopt accijnsverhogingen benzine

De spontane protestbeweging ’gilets jaunes’ (gele hesjes) keert zich onder meer met blokkades tegen de daling van de koopkracht als gevolg van maatregelen die de regering voor een beter klimaat of milieu zegt uit te voeren. Veel Fransen zien het echter als „extra belastingen voor de armen.” De druppel die de emmer deed overlopen is de recente prijsverhoging van benzine en diesel waarmee Parijs het autogebruik terug wil dringen. Het was de eerste van een serie prijsverhogingen waarmee de brandstof stap voor stap duurder wordt.

Een voorman van de gele hesjes, Christophe Chalençon, zei op de Franse tv dat met slechts een tijdelijke bevriezing van accijnsverhogingen de betogers niet naar huis gaan. In sommige Franse media wordt gemeld dat Philippe slechts „enkele maanden” de accijnsverhoging wil stilleggen.

Drie weken lang wordt Frankrijk geteisterd door blokkades en uitbarstingen van geweld. De hoop dat het massale protest over zou waaien, lijkt in Parijs vervlogen. In peilingen houdt de protestbeweging de steun van meer dan 70 procent van de ondervraagden en daalt de populariteit van president Emmanuel Macron. De regering vreest bovendien een escalatie van het geweld waar de betogingen van ’gele hesjes’ steeds vaker mee gepaard gaan. Sinds de betogingen en blokkades zijn begonnen, zijn er vier doden en zeker 750 gewonden gevallen.