Bloedverdunners om gevolgen corona risicogroepen te bestrijden

Dat staat in een richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), die woensdag is gepubliceerd. Bij coronapatiënten wordt vaak trombose geconstateerd. Het kan levensgevaarlijk zijn.

De risicogroep omvat al gauw zo ’n 200.000 mensen, zegt het NHG. Het zijn patiënten die eerder trombose hadden, bij wie het in de familie vaak voorkomt en ook om mensen met kanker.

Risico

Het is aan de huisarts zelf om per individueel geval te kijken of preventieve bloedverdunners verstandig zijn voor zijn of haar patiënt. Het gebruik kan namelijk ook risico ’s (bloedingen) met zich meebrengen.