Openbaar Ministerie onderzoekt aangiften tegen Thijs Römer van zedenmisdrijven

Een woordvoerster van het OM bevestigt dat er een onderzoek gaande is, maar geeft verder geen commentaar. „Over lopende onderzoeken doen we nooit mededelingen”, aldus de woordvoerster. Römer zou reeds in Amsterdam door de zedenpolitie zijn verhoord. Het OM wil niet zeggen of hij verdachte is.

In de regel worden zedenaangiften eerst grondig onderzocht en beslist het OM pas daarna of verdere strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. In dat stadium van besluitvorming bevindt het onderzoek zich nog niet. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek is een van de vermeende slachtoffers er zo slecht aan toe dat zij is opgenomen in een instelling.

Thijs Römer lag al eerder onder vuur na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De acteur zou zes jaar geleden misbruik hebben gemaakt van de destijds 14-jarige Nena. Het onderzoek naar haar aangifte is nog gaande. Het is niet bekend of zij een van de drie vrouwen is die tegen Römer aangifte deden of dat haar aangifte een aparte zaak is. Het OM wil daar niets over zeggen.

Fanclubje

De zaak die het OM Noord-Nederland betreft heeft te maken met een ’fanclubje’ dat uitsluitend online contact had met Römer. Binnen dat contact zou het seksueel misbruik zijn ontstaan. De aangeefsters worden bijgestaan door Slachtofferhulp. Thijs Römer maakte deze week via zijn management bekend dat hij voor komende tijd zijn agenda heeft leeggehaald. „De acteur heeft het afgelopen jaar te hard gewerkt en neemt daarom rust”, liet zijn manager weten. Die wil verder niet reageren op vragen over het onderzoek van het OM. Thijs Römer reageert ook niet op vragen.