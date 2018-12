’Drugs zijn veel te gemakkelijk te krijgen’

„Heel heftig, ik beleef alles weer opnieuw”, zegt de vrouw uit Sliedrecht, overduidelijk geraakt door het overlijden van de 17-jarige scholiere uit Dirkshorn. „Allerlei herinneringen uit die periode komen boven. Ik weet precies wat haar ouders moeten doormaken. Vreselijk.”

Naomi – destijds 16 jaar – had geen mdma – de werkzame stof in xtc – in kristalvorm genomen, maar een pil geslikt. Klomp vindt dat drugs in talloze vormen veel te gemakkelijk te krijgen zijn, ook voor jongeren.

„Je kunt deze middelen op iedere hoek van de straat kopen. Een pil kost vaak maar drie euro. Mijn dochter bleek het nummer van een dealer uit onze woonplaats te hebben. Ze had mij een keer verteld dat ze weleens een pilletje had geslikt, daar schrok ik enorm van. Maar je kunt ze nu eenmaal niet 24 uur per dag, zeven dagen per week vasthouden.”

Monique Klomp hoopt vooral dat er veel harder wordt opgetreden door de overheid. „Nog meer voorlichting op scholen is belangrijk. Maar de straffen voor de personen die dit gevaarlijke spul verkopen, moeten ook veel hoger worden.”

MDMA-kristal

Daan van der Gouwe, onderzoeker bij het Trimbos-instituut, laat weten dat het innemen van mdma-kristal geregeld voorkomt. „Xtc in de vorm van pillen is het meest gebruikelijk, maar ook mdma in poedervorm of als kristal komt voor. Als je daar te veel van neemt, kan dat net zo riskant zijn. Het is ook zo dat mdma gemiddeld na een half uur à drie kwartier effect heeft. Als iemand voor die tijd al ’bijneemt’, mogelijk uit ongeduld, dan kan dat leiden tot een overdosering.”

Bovendien: „Hoe zwaarder de persoon, hoe meer die persoon nodig heeft. Bij een fragiel meisje van pakweg 17 of 18 jaar heeft het dus bij een lagere dosering al effect. Bij de eerste keer kunnen de effecten ook sterker worden gevoeld.”

De markt verandert ook zorgwekkend snel, voegt hij toe. „De sterkte van xtc-pillen is in de voorbije jaren flink toegenomen. De pil van vroeger bevatte gemiddeld 80 tot 100 milligram mdma, nu is dat vaak al bijna het dubbele.”